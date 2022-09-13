Artvin yerel haberi | Tbbb Yönetiminden Artvin Belediye Başkanı Elçin'e Ziyaret

Artvin yerel yerel haberine göre Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özturan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özturan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i makamında ziyaret etti.

İklim değişikliği ve alınması gereken önlemler hakkında gerçekleşen ziyarette; Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Proje Koordinatörü İbrahim Demir, projenin amacının şöyle özetledi:

"Sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliğine kentler büyük katkıda bulunmaktadır. BM raporlarına göre, dünya yüzölçümünün yüzde 2'sinden daha azını oluşturan kentler dünya enerjisinin yüzde 78'ini tüketmekte ve sera gazı emisyonlarının yüzde 60'ından fazlasını üretmektedir.

Fosil yakıtlara bağımlı olan insan yoğunluğunun yüksek olması, kentsel nüfusları iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız hale getirmektedir.

İklim değişikliğinin insanlar ve diğer canlılar için geri dönülemez sonuçlara yol açmaması, ortalama yüzey sıcaklığındaki artışın 1,5°C'nin altında kalması gerekmektedir. IPCC raporuna göre, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak, enerji, arazi, kentsel ve altyapı (ulaşım ve binalar dahil) ve endüstriyel sistemlerin kullanımında hızlı ve geniş kapsamlı önlemler almayı gerektirmektedir.

Diğer yandan uluslararası anlaşmalar, yaptırımlar ve ulusal hedefler önlemlerin aciliyetini de ortaya koymaktadır. Küresel anlamda 2050 yılında karbon nötr bir yaşam hedeflenmekle birlikte ülkemizde 2053 yılında karbon nötr sisteme geçilecektir.

Bu kapsamda belediyelerin İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları için ilgili ekiplerini oluşturmaları ve kapasitelerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Temiz Enerji Vakfı tarafından hazırlanan eğitim programı ile Belediyelerin iklim değişikliğini önleme, iklim kriziyle baş etme eylemlerini kurgulayacak ve uygulayacak ekibin farkındalığı artırılacak ve eylem planlarının hazırlanmasında rehber olacaktır."

İklim değişikliği ve alınması gereken önlemler hakkında bir süre sohbet edildikten sonra ziyaret, karşılıklı hediyeleşme ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.