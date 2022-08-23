Artvin yerel haberi: Artvin'deki 'Çılgın Hes' Projesine Karşı Çıkan Vatandaş Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi

GENÇAĞA KARAFAZLI

Artvin'in Arhavi ilçesinde halkın "Çılgın Hes" olarak adlandırdığı Kavak Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) inşa edildiği alanın yakınındaki evinde çatlaklar oluşan Yaşar Abay hakkında, Arhavi Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açılan soruşturmada 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararı verildi.

Arhavi'de MNG Holding'in inşa ettiği Kavak Hes'in yakınında yer alan evlerde çatlak ve çökme meydana gelmişti. Yapılan santral çukuru, bitişiğindeki Yaşar Abay Hatinoğlu ile Nurettin ve Süleyman Abay'a ait 3 evin kolonlarında, duvar ve zeminlerinde çatlaklar oluşturmuştu. Yaşar Abay hakkında, Arhavi Belediyesi aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açılan soruşturmada savcılık, 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararı verdi. Kararda şunlar kaydedildi:

"HAKARET DEĞİL ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE"

"Yaşar Abay'ın, MNG Holding'e ait HES santrali sonucunda evlerinde hasar meydana geldiğini, bu konuyla ilgili MNG Holding'e karşı hukuki bir süreç başlattığını, dosya kapsamında alınan raporların doğru olmadığını düşündüğü için sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu paylaşımları yaptığını, bu paylaşımlarda amacının halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını, sadece davasının arkasında durduğunu ve hakkını arayacağını ifade ettiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği; tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk Ceza Kanunu m. 216 kapsamında düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun 'kamu barışına karşı suçlar' başlığı altında düzenlendiği, suçun oluşabilmesi için halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhinde tahrik edilmesi gerekir. Grupların, gruplara karşı kin ve düşmanlığa bilfiil tahrik edilmiş olması gerekir. Şüphelinin sosyal medya Facebook hesabından yaptığı paylaşım incelendiğinde, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun maddi ve manevi unsurlarını taşımadığı, paylaşımında hakaret içerikli herhangi bir ibare bulunmadığı; kullandığı ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müşteki belediye başkanlığının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmayıp, nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve TCK m. 125 hakaret suçunun da unsurlarının olmadığı anlaşıldığından şüpheli hakkında atılı suçlardan ötürü kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."

Karar sonrası açıklama yapan Yaşar Abay, "Benim haklılığım bir kez daha ispatlandı" dedi.