Artvin haberleri: AKP Artvin Milletvekili Balta, Yurt İnşaatının Durmasını Değerlendirdi: "Maaliyet Farkındaki Artış, Firma Açısından Çalışmayı Zorlaştırıyordu.

Artvin haberlerine göre AKP Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde, Eylül 2020’de başlayan yurt inşaatının tamamlanamaması ve müteahhit firmanın işi bırakması ile ilgili “Maaliyet farkındaki artış, firma açısından çalışmayı zorlaştırıyordu. Firma işi bırakmak, tasfiye etmek zorunda kaldı. İşin devamı için bizim de girişimlerimiz sürüyor, yeniden ihalesini yaptırabilmek için” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

AKP Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde, Eylül 2020'de başlayan yurt inşaatının tamamlanamaması ve müteahhit firmanın işi bırakması ile ilgili "Maaliyet farkındaki artış, firma açısından çalışmayı zorlaştırıyordu. Firma işi bırakmak, tasfiye etmek zorunda kaldı. İşin devamı için bizim de girişimlerimiz sürüyor, yeniden ihalesini yaptırabilmek için" dedi.

AKP Artvin Milletvekili Erkan Balta; Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde, Eylül 2020'de başlayan yurt inşaatının tamamlanamaması, müteahhit firmanın işi bırakmasını değerlendirdi. Gazetecilerin konu ile ilgili sorularına yanıt veren Balta, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin konaklama sorununu çözmek için hakikaten Artvin ölçeğine göre büyük bir inşaat olarak planlandı ve başlandı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 2021-2022 yılı içerisinde. Maaliyet farkındaki artış, firma açısından çalışmayı zorlaştırıyordu. Firma işi bırakmak, tasfiye etmek zorunda kaldı. İşin devamı için bizim de girişimlerimiz sürüyor. Yeniden ihalesini yaptırabilmek için."

Artvin Belediyesi'nin, işi bırakan müteahhit firmaya 19 milyon TL ceza kestiği yönündeki soruya ise Balta, "Belge olarak değil de bilgi olarak; belgesini doğrulama ihtiyacı duymadık. Söylediğiniz rakam 19 trilyon, zaten durması ve tasfiyesi zaten denetimle alakalı bir sonuç. Denetleme sonucunda onlar da devam edemeyeceğini söylediler" karşılığını verdi.