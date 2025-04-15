Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı: Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açıyor

Artvin'in Borçka ilçesinde bir cep telefonu tamircisinde korku dolu anlar yaşandı. İşletme sahibi arızalı olduğu gerekçesiyle müşterisi tarafından getirilen cep telefonunu tamir etmek üzere çalışma masasına bıraktı.

BOMBA GİBİ PATLADI

Şarja takılı olan cep telefonu aniden bomba gibi patladı. Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı.

"BU TÜR BATARYALAR CİDDİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİYOR"

Patlama sonrası açıklama yapan işletme sahibi Sinan Arslan, "Telefonu tamir için getirdiler. Şarja taktık, birazdan açıp bakacaktım. Bir anda patlama oldu. Söndürmeyi başardık ama çok korktuk. Sonradan incelediğimizde bataryanın orijinal olmadığını fark ettik. Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor" dedi.

"GECE BOYU ŞARJDA BIRAKMAK ÇOK RİSKLİ"

Arslan, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek vatandaşlara "Piyasada çok sayıda orijinal olmayan, batarya var. Bunlar hem ısınmaya hem de patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca şarjda bırakmak çok riskli. Her zaman orijinal parça kullanılmalı" uyarısında bulundu.