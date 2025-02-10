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Artvin'de Misafirperverlik: Sefa Aydın, Dünya Turundaki Tacikistanlıyı Ağırladı

Artvin'de Misafirperverlik: Sefa Aydın, Dünya Turundaki Tacikistanlıyı Ağırladı
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Artvin'in Hopa ilçesinde Sefa Aydın, tek tekerlekli bisikletiyle dünya turuna çıkan Şahrier Azizov'u evinde misafir etti. Misafirperverliği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Sefa Aydın, tek tekerlekli bisikletiyle dünyayı gezen Tacikistan uyruklu Şahrier Azizov'u evinde misafir etti. Aydın'ın bu misafirperverliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde tek tekerlekli bisikletiyle dünya turuna devam eden Tacikistan uyruklu Şahrier Azizov'un yolda karşılaştığı Sefa Aydın'la yaşadıkları sosyal medyada ilgi gördü.

Karadeniz'in misafirperverliği bir kez daha kendini gösterdi. Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Sefa Aydın, tek tekerlekli bisikletiyle dünya turuna çıkan Şahrier Azizov'u yolda gördü ve onu evinde misafir etti. Aydın, onu evine davet ederek ona sıcak bir yemek ve kahvaltı hazırladı. Ayrıca, rahatça dinlenebilmesi için ona yatak sağladı ve çamaşırlarını yıkayabilmesi için banyoyu gösterdi. Sefa Aydın, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu içten misafirperverlik, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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