Artvin'de Mesire Alanı Projesine Karşı Çıkan Köylülere Silahlı Saldırı

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışan köylülere silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Artvin'de Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan köylülerin üzerine orman ihalesini alan kişi tarafından ateş açıldı. Olayda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetti. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu'nun tedavisi kaldırıldıkları Hopa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.