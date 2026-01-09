Haberler

Artvin'de TOKİ Şantiyesinde 6. Kattan Düşen İşçi Öldü

Güncelleme:
Artvin'in Seyitler bölgesindeki TOKİ konut inşaatında meydana gelen iş kazasında, dengesini kaybeden bir işçi 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Seyitler bölgesinde yapımı süren TOKİ konut inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi, 6'ncı kattan zemine düştü. Ağır yaralanan işçi için şantiyeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 44 yaşındaki Y.D. olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
