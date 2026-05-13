Haberler

Artvin'de dereye düşen çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Artvin'de dereye düşen çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, çevredekilerin zamanında yaptığı müdahale ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk, vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden E.Y. suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Vatandaşlar, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmayı başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOnur Salih Can:

Alhamdülillah çocuk kurtulmuş, insallah iyileşir ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Danış:

Bu çocuğun akıntıya kapılması çok korkunç bir olay! Böyle durumlarda dereler işaretlenmeliydi ve uyarı levhaları konulmalıydı! Sorumlu olanlar bunu niye yapmadı! Yaşadığımız tehlikelerin kaynağını ortadan kaldırmak gerekir! Çocuğu kurtaran vatandaşlara minnettarız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Kızıltepe:

Tanrı korusun çocuğu ?? Bu dereler ne kadar tehlikeli ya, keşke bu tür yerlere korkuluk yapılsa! Vatandaşlara çok teşekkür ediyorum, insanlık ölmemiş demek ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin

Seda Sayan'dan gençlere çok konuşulacak evlilik tavsiyeleri
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu

Kenti birbirine kattılar: Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapıp meydan okuyorlardı! 19 gözaltı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı