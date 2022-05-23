Arsuz'da 6. Geleneksel Doğa Yüyüyüşleri'nin Bu Yılki Rotası Cerepli - Haberler

Her yıl Arsuz'un çeşitli doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yapılan doğa yürüyüşü, bu yıl Hacıahmetli mahallesinde bulunan Cerepli mevkiine yapıldı.

Arsuz Kaymakamlığı, Arsuz Belediyesi, Arsuz Turizm ve Kültür Derneği, Arsuz İş İnsanları Derneği ve Gökmeydan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortak düzenlediği 6. Geleneksel Doğa Yürüyüşü, Hacıahmetli mahallesinde bulunan Cerepli mevkiine gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Arsuz Jandarma Karakol Komutanı Yzb. Barkın Eryılmaz, Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ve Yönetimi, Arsuz İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Ağır ve yönetimi, Meclis Üyeleri, muhtarlar katıldı.

Doğanın korunması gerektiğine vurgu yapan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, "Bugün Arsuz'un en güzel yerlerinden birindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları en azından bugün bir tarafa bırakıp, doğanın keyfini çıkarmaya çalışalım. Zaman zaman doğaya suikastlar yapılıyor. Bilmeden bir sigara izmariti atıldığında karşılaşacağımız faciayı tahmin edebiliyorsunuz. Bazen de bir inat uğruna bu doğayı bozmaya çalışıyorlar. Bazıları çıkarı olsun diye şu güzelim dağları maden arama adı altında bozmak istiyor. Buna da hep birlikte karşı çıkacağız" dedi.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da " Başkanımız güzel bir noktaya değindi. Orman yangınları meselesi. Dün bu mahallemizin bir sırtında, bir yangın çıktı ve bir hektarlık bir alan yandı. Fiziki olarak araçların giremeyeceği bir alan olduğu için Adana'dan bir yangın söndürme uçağı gelerek yangını söndürdü. Hatta buraya gelen helikopter Belen'de çıkan yangına müdahale etti. Doğadan faydalanmak anayasal hakkımız. Ancak doğadan yararlanırken, hem batırmamaya hem de çer çöp bırakmamaya, hem de yangın gibi insan kaynaklı konulara izin vermemeye son derece azami dikkat göstermeliyiz" diye konuştu.

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ise şunları söyledi:

"Bu dönem 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu doğa yürüyüşümüzün çok anlamlı özelliği var. Yerler tespit edildikten sonra yolları belediyemiz tarafından açılıyor veya düzeltiliyor ve Alan hazırlanıyor. Bölgemizde buna benzer piknik yapılabilecek benzer alanlarımız var. İnşallah daha güzel alanları, kaymakamlığımız ve belediyemizle birlikte hayata geçirmeye çalışacağız."

Yapılan konuşmaların ardından, çeşitli etkinlikler düzenlendi.