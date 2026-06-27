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Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz vatandaşlarla vedalaştı

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz vatandaşlarla vedalaştı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçe merkezinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek helallik istedi ve vedalaştı. Vatandaşlar hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde görev yapan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla ilçe esnafı ve vatandaşlarla vedalaştı. İlçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla tek tek görüşen Akköz, kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek helallik istedi.

Görev yaptığı süre boyunca kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde ilçenin gelişimi ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için gayret gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ayrılık öncesinde ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek dolaşan Akköz, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunurken, vatandaşlarla da sohbet ederek vedalaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlar, görev süresi boyunca ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı Kaymakam Akköz'e teşekkür etti. Vatandaşların iyi dileklerini kabul eden Akköz, Arpaçay'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yeni görev yerine atanacak olmasının ardından Arpaçay'dan ayrılacak olan Akköz, "Arpaçay'da görev yaptığım süre boyunca siz değerli hemşehrilerimizle güzel dostluklar kurduk. Her zaman vatandaş odaklı bir anlayışla hizmet etmeye çalıştık. Eğer istemeden bir kırgınlığımız ya da eksikliğimiz olduysa hakkınızı helal edin." DEDİ.

Yeni görev yerinin kendisi için yeni bir sorumluluk olacağını ifade eden Akköz, "Yolunuz yeni görev yerime düşerse kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyarım. Arpaçay'ı ve burada edindiğimiz dostlukları her zaman güzel hatırlayacağım" diye konuştu.

Esnafa bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Akköz, tüm Arpaçay halkına sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulunarak, "Allah'a ısmarladık." sözleriyle ilçeye veda etti.

Vatandaşlar ise Kaymakam Muhammed Burak Akköz'e yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Arpaçay'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Vedalaşma sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar Akköz'ü uğurlayarak yeni görevinde muvaffakiyet temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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