Arnavutköy Ramazan etkinliklerine hazırlanıyor

Arnavutköy'de Ramazan, on binlerce kişiyi buluşturacak iftar sofraları, kültürel etkinlikler, çocuklara özel programlar ve geniş kapsamlı sosyal desteklerle yaşanacak.

Arnavutköy, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçenin dört bir yanında yaşatacak kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İftar sofralarından kültür-sanat programlarına, çocuk atölyelerinden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok başlıkta hazırlanan Ramazan programı, vatandaşlarla buluşacak.

Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda kurulacak dev iftar sofraları, her akşam binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Ramazan'ın bereketini paylaşmak isteyen herkes, bu sofralarda manevi atmosferi birlikte yaşayacak. Ramazan boyunca ilçede kurulacak Ramazan Çarşısı, vatandaşları geleneksel Ramazan atmosferiyle buluşturacak. Arnavutköy Merkez Camii karşısında kurulacak çarşı da ailelerin keyifle vakit geçirebileceği sıcak bir buluşma noktası olacak.

Tasavvuf müziği konserleri, şiir dinletileri, söyleşiler ve ilahiler, ünlü sanatçıların, düşünürlerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programlarla, Ramazan ayının ruhu Arnavutköy'de hissedilecek. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara özel Ramazan sohbetleri düzenlenecek. Programlarla, kadınların bir araya gelerek Ramazan'ın huzurunu ve paylaşma ruhunu birlikte yaşayacağı anlamlı buluşmalar gerçekleştirilecek.

Ramazan coşkusu çocuklar için de zengin içerikli bir programla yaşatılacak. Geleneksel oyunlardan kukla gösterilerine, müzikli tiyatrolardan animasyon şovlarına kadar birçok etkinlik miniklerle buluşacak. Sanat atölyeleri sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de Ramazan'ın kültürel mirasını yakından tanıyacak. Ramazan boyunca yalnızca iftar sofraları değil, iftar sonrası programlar da Arnavutköy'ün farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda iftarın ardından çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerle Ramazan akşamları şenlenecek.

Ayrıca Vadipark Amfi Sahne'de ve Karaburun İlkokulu'nda düzenlenecek programlarla, Ramazan'ın manevi atmosferi çocuklara özel içeriklerle ilçenin her köşesinde yaşatılacak.

Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulacak Oyun Dünyası Çadırı, çocukların ve ailelerin en çok ilgi göstereceği alanlardan biri olacak. Çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle Ramazan akşamlarına neşe katacak çadır, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Ramazan etkinlik alanlarında kurulacak buz pisti, özellikle çocuklar ve gençler için programın dikkat çeken başlıklarından biri olacak. Ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği bu alan, Ramazan akşamlarına farklı bir atmosfer kazandıracak.

Ramazan ayının kültürel mirasına katkı sunacak Kitap Sokağı, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarını Arnavutköylülerle buluşturacak. Geleneksel sanat atölyelerinde ebru, hat ve tezhip gibi sanat dalları tanıtılarak Ramazan'ın manevi dokusu sanatla buluşacak.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda Ramazan ayına özel hazırlanan Çay Bahçesi ve Lezzet Sokağı, iftar sonrası ailelerin bir araya gelip sohbet edebileceği, keyifli vakit geçirebileceği alanlar arasında yer alacak. Ramazan'ın geleneksel lezzetleriyle zenginleşen bu alanlar, ziyaretçilere sıcak bir atmosfer sunacak.

Cami ve türbe gezileri ile manevi yolculuk

İstanbul'un önemli dini ve tarihi mekanlarına düzenlenecek cami ve türbe gezileri, vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini daha yakından hissettirecek. Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi tarihi mekanlar ziyaret edilecek.

Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki camilerde geniş çaplı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için camiler detaylı şekilde temizlenerek gül suyuyla yıkandı. Arnavutköy'de Ramazan boyunca iftar sofraları, kültürel programlar, çocuk etkinlikleri, buz pisti, Ramazan Çarşısı, oyun alanları, çay bahçesi, lezzet sokağı ve sosyal destek çalışmalarıyla dolu dolu bir ay yaşanacak. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlü şekilde hissedileceği bu organizasyonla Ramazan'ın manevi iklimi ilçenin her köşesine taşınacak. - İSTANBUL