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Arnavut depremzedeler Türkiye'nin inşa ettiği evlerde huzurlu bir yaşam sürdürüyor

Arnavut depremzedeler Türkiye'nin inşa ettiği evlerde huzurlu bir yaşam sürdürüyor
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Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği deprem konutlarında Arnavut vatandaşları huzurlu ve konforlu bir yaşam sürdürüyor.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği deprem konutlarında Arnavut vatandaşları huzurlu ve konforlu bir yaşam sürdürüyor.

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019 yılında meydana gelen depremin ardından depremden en çok etkilenen Laç kentinde Türkiye'nin Arnavut halkına yardım olmak üzere başlattığı konut projesi 17 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle vatandaşlara teslim edilmişti. Arnavutluk hükümetinin depremden etkilenen 11 ilinde başlattığı yeniden inşaat programı kapsamında Laç şehrindeki deprem konutlarını Türk devleti üstlenmişti. Depremin ardından yardım eden diğer ülkelere kıyasla projeyi en hızlı ve en kaliteli inşaat çalışmalarını tamamlayan Türkiye'nin teslim ettiği konutlarda yaşayan depremzedeler 2 yıldır huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürdürüyor.

Türkiye'nin yaptırdığı konutlarda oturan depremzedeler oturdukları konutların inşaat kalitesinden memnun olduklarını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanmasından memnun olduklarını ve oturdukları konutların ülkenin hiçbir ilinde bulunmadığını dile getirdi.

Vjollca Shabani depremden yıkılan evinin karşılığında buradan kendisine apartman dairesi verildiğini ifade ederek, "Bu evler çok kaliteli ve çok rahat. Türk Halkına, Cumhurbaşkanına ve Türk hükümetine teşekkür ederim. Çok hızlı ve çok kaliteli bir iş yaptılar" dedi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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