Arı adam sokak sokak gezip saz çalıp türkü söylüyor

BURSA - Bursalı tiyatro sanatçısı ve besteci arı kostümüyle sokak sokak gezip bestelerini saz çalarak okuyor.

Bu zamana kadar toplumun yararına pek çok olaya dikkat çekmek için farklı kılıklara girerek gösteriler yapan Bahtiyar Keskin, aynı zamanda bestede yapıyor. Yaptığı bu bestelere dikkat çekmek için arı kostümü giyerek elinde sazla Bursa'yı sokak sokak gezerek mini konserler veriyor. Arı kostümüyle elinde saz çalıp türkü söyleyen birini gören vatandaşlar ise meraklı gözlerle arı adamı izliyor. Bursa'da arı adam olarak tanınan tiyatrocu, yaptığı her gösteriyle vatandaşların sevgisini kazanmayı başarıyor. Bu zamana kadar yüzlerce beste yapan Keskin, bu besteleri herkese duyurmak için farklı bir yöntem izliyor. Arı kostümüyle Bursa sokaklarında saz çalıp bestelerini seslendiriyor. Vatandaşlarda arı adamın bestelerini büyük bir keyifle dinliyor.

Bu zamana kadar pek çok toplumsal olaya dikkat çekmek için farklı gösteriler yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben tiyatroculuğun yanında besteciyim yüzlerce bestem var bu besteleri herkes duysun istiyorum, bu sebepten arı kostümü giyerek bestelerimi Bursa sokaklarında seslendiriyorum. Vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Hayran hayran beni izliyorlar. Vatandaşların ilgisi ve sevgisi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Bahtiyar Keskin'i arı adam olarak tanıdıklarını belirten vatandaşlar, "Bahtiyar tiyatrocudur, aynı zamanda besteleri var bunları da sazıyla seslendirir dikkat çekmek için farklı kostümler giyer bizde onu keyifle dinleriz" şeklinde konuştu.