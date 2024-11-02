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Arhavi'de Üniversite Öğrencilerinden Kefenli Protesto

Arhavi'de Üniversite Öğrencilerinden Kefenli Protesto
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Artvin'in Arhavi ilçesinde üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak için kefenli protesto düzenledi. Eylemde 'Barış' ve 'Adalet' talepleri öne çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve bu saldırıları kınamak için kefenli protesto düzenledi. Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, beyaz kefenler giyerek görsel bir eylem gerçekleştirdi.

Arhavi Meslek Yüksekokulu ve Artvin Çoruh Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Kemal Sağlam da protestoya katılarak öğrencilere destek verdi. Öğrenciler, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerken, mağdur olan çocuklarla dayanışma mesajları verdi. 'Barış' ve 'Adalet' taleplerinin ön plana çıktığı eylem, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu protesto, Filistin'deki savaş mağduru çocukların sesini duyurmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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