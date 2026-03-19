Arefe gününde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden aileler şehitlerin kabirleri başında dua etti

Ankara'da arefe günü Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Şehit aileleri ve yakınları, arefe günü sabah saatlerinden itibaren şehitliklere akın etti. Ankara'da bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, kabirlerin bakımını yaparak, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği kabir ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit yakınları, vatan uğruna can veren evlatlarını hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, bayram öncesinde kabir ziyareti yapmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

"Allah bu acıyı düşmanıma vermesin"

Her bayramda çocuğunu ziyarete geldiğini belirten şehit Piyade Er Mahmut Turan'ın babası Fahri Turan, "Her bayram ve her cuma günü çocuğumuzun mezarına geliyoruz. Ziyaret ediyoruz, okuyoruz. Elimizden başka gelen bir şey yok. Evladım bin kişinin içine girse, yarım saat sonra zannedersin ki hepsiyle can ciğer arkadaş olmuş. Evladım diye demiyorum ama çok değerli bir çocuktu. 27 sene oldu, acısı hala içimde. 7 gün 24 saat içimizden çıkmıyor. Allah bu acıyı düşmanıma vermesin. Evlat acısı çok zor. Dayanmaya çalışıyoruz, şükrediyoruz" diye konuştu.

"Kendisi dört dörtlüktü"

Oğlunun vatanına ve milletine bağlı bir insan olduğunun altını çizen şehit Başçavuş Ömür Gülünay'ın babası Kamil Gülünay ise, "Oğlum 2016'da şehit oldu. Onun acısıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendisi dört dörtlüktü. Vatanını ve bayrağını seven bir insandı. Allah bin kere razı olsun. Yattığı yer, makamı cennet olsun" şeklinde konuştu.

"Saat 4'te aldık haberini, arefe günüydü"

Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra tüm bayramların kendisi için çok zor geçtiğini ifade eden şehit Uzman Çavuş Sercan Öztürk'ün annesi Güler Öztürk ise, "Kendi aç kalırdı başkalarına verirdi. 'Dağda geziyorsun, neden herkese dağıtıyorsun?' derdim. 'Anne bunun için ordayım' derdi. Saat 4'te aldık haberini, arefe günüydü. Arefe günü kuşların tüyü bile incinmiyor ama bizim kıyametimiz koptu. Bayramlar hiç gelmese. Millet bayram yaparken biz Sercan'ı bekledik ve aldık. Ben onu bir çiziksiz göndermiştim, papatya gibi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

İran'ın hedefe koyduğu ülkedeki vatandaşlarına "Kaçın" dedi
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi