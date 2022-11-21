Ardahanlı Adnan Bozyiğit'in çok ilginç bir yeteneği var! Duyanlar inanmakta güçlük çekiyor Yerel Haberler Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan ve kendisini tamamen bitkilere adayan Adnan Bozyiğit'in kafasına vurulan elmanın rengini tahmin etmesi, gören herkesi şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor. KAFASINA ALDIĞI DARBEDEN ELMANIN CİNSİNİ BİLİYOR Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ardahan Yerel Güncel Haberler

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