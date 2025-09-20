Ardahan Üniversitesi Rektörü'nden Artvin Çoruh Üniversitesi'ne Nezaket Ziyareti

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki önemi üzerinde durularak iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek akademik iş birlikleri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Açışlı Çelik de hazır bulundu.

Program çerçevesinde Rektör Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TABMER), Yaban Hayatı Müzesi ile Merkez Yerleşkede düzenlenen Bilge Artvin Bilim Şenliği'ni ziyaret etti. - ARDAHAN