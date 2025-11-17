Haberler

Ardahan'da Kur'an Kursu Açılışı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Nafiye Yıldız Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı.

Yapılan duaların ardından açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Vali Çiçek, Kur'an Kursu'nu hizmete açtı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Hayrettin Çiçek, geçtiğimiz günlerde meydana gelen uçak kazalarında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet ve milletimize başsağlığı diledi.

Konuşmasında dini eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Vali Çiçek, Kursun hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursun yapımına katkı sunan Yıldız ailesi adına hayırsever Fatih Yıldız'a plaket takdim eden Vali Çiçek, daha sonra sınıfları gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
