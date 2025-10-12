Ardahan'da Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Ardahan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında "Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' kapsamında 2025 Aile Yılı vesilesiyle 'Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı' Valilik toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya; Vali Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Hanak Kaymakamı Elif Meram, Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu'nun eşi Tuğba Kestioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, kadın yöneticiler ve personel, koruyucu aileler ile gönüllüler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda, açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya gerçekleştirdi. Toplantıda, Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu ailelik sistemi hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı, tanıtım videosu izlendi ve koruyucu aileler tecrübelerini paylaştı. Programda, koruyucu aile bilincinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinlik sonunda Berna Çiçek, koruyucu ailelere hediye takdiminde bulundu ve günün anısına aile fotoğrafı çekildi. - ARDAHAN