Ardahan'da Bitirilemeyen Sulama Barajıne Tepki Var

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan Köprülü Belediye Meclis Üyesi Özkan Tahtacı yapımı tamamlanamayan Durançam Sulama Barajı sahasına giderek iktidarı eleştirdi. Tahtacı, "Sen gidip Suriyelilere konutlar yapıyorsun gelip bizim konutlarımızı yıkıyorsun biz bu kadar mı değersiziz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti tutturmuş kanal İstanbul kanal İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanım al sana hazır kanal İstanbul, buyur bakalım ne yapacaksın" dedi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Özkan Tahtacı, CHP Köprülü Belde Başkanı Yüksel Bozkurt ve 2019 seçimlerinde başkan adayı olan Engin Sarıkaya ile birlikte bir türlü tamamlanamayan Köprülü Beldesine bağlı Durançam Mahallesinde Sulama Barajı alanında basın açıklaması yaptı.

"ŞU ANDA NE KÖYDE NE DE YAYLALARIMIZDA SU DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Köprülü Beldesi Meclis üyesi CHP'li Özkan Tahtacı şunları söyledi:

"Bizim yaşama şeklimizi bozdular. Sularımız ve kaynaklarımız kayboldu bomba ve dinamitlerle bütün su şebekelerinin hepsi patladı. Şu anda ne köyde ne de yaylalarımızda su diye bir şey kalmadı. Burada olmayan suyun hangi barajını yapacaklardı? Su yok ki baraj olsun, ne amaçla burayı kazıdılar bir an önce buraların eski haline getirilmesini ve yaşanacak hale döndürülmesini istiyoruz. 120 hanemiz var bizim köyümüz göç veriyor, biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz hayvan olmadıktan sonra burada kalmanın anlamı ne?

"GELİN BURAYI DÜZELTİN"

Biz memur değiliz amir değiliz, burada ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Burada ektiğimiz arpa ve buğday şimdi onu da ekemiyoruz bir torba un olmuş 550 TL biz burada nasıl geçineceğiz? Sen gidip Suriyelilere konutlar yapıyorsun gelip bizim konutlarımızı yıkıyorsun biz bu kadar mı değersiziz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti tutturmuş kanal İstanbul kanal İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanım al sana hazır kanal İstanbul, buyur bakalım ne yapacaksın? Baraj diye açtınız burayı bu şekilde bıraktınız oraları da bu şekilde mi bırakacaktınız? Doğayı böyle mi katledecektiniz? Bizim arazi ve tarlalarımız var orada ekin biçin diyorsunuz, biz ekip biçelim peki buradan nasıl getireceğiz? Ürünlerimizi nasıl getirip geçim sağlayalım? Burada nasıl yaşayalım? 100 metre ileride oturuyorum benim çolum çocuğum nasıl geçecek? Biz burada hayvan yayıyoruz oradaki meraları nasıl kullanalım bir yol geçidi bile vermemişsiniz doğamızı katletmişsiniz biz bunu istemiyoruz. Gelin bu hale nasıl getirdiyseniz o şekilde burayı düzeltin."

Sarıkaya da şunları söyledi:

"Şu gördüğünüz alan yoldan itibaren köyün ortasına kadar ormanlık alanın altından buraya kadar hepsi kalkıyordu. Buraya baraj yapacağız denildi 230 trilyon da (milyon TL) para gitti. Su için proje vardı onu da iptal ettiler. Kuyu suyu içiyoruz şu anda, şimdi burada kanal İstanbul yaptılar orada yapamadılar burada yaptılar. Vatandaş açık hapishanede yaşıyor. İnsafa davet ediyorum Devlet yetkililerini, artık AKP siyasetinden bir beklentim yok ama devletin kapısı Valilik ve Kaymakamlıktır. Ben Sayın Valiyi ve Sayın Kaymakamı göreve davet ediyorum."

ANKA / Yerel