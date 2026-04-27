Ardahan'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Ardahan'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Ardahan ilinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, mevcut potansiyelin etkin kullanılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kafkas Arı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü, Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; arıcılık sektörünün mevcut durumu ele alınarak kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle kaçak arı hareketleriyle mücadele, arıcılık desteklerinin etkinliğinin artırılması, bitkisel üretim faaliyetlerinin arıcılık üzerindeki etkileri, çayır-mera yönetimi ve arı yetiştiricilerine yönelik eğitim faaliyetleri gibi konular üzerinde duruldu.

Ayrıca, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun artırılması, proje bazlı çalışmaların geliştirilmesi, gençler ve kadınlara yönelik eğitim ve teknik gezi programlarının planlanması, doğal kaynakların etkin kullanımı ve orman köylerinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik başlıklar da görüşüldü.

Toplantı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; arıcılık desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla ilgili kurumların yer aldığı bir komisyon kurulması, çiftçilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması, tecrübesiz arıcılara yerinde teknik destek sağlanması ve teknik personelin eğitimlerle desteklenmesi kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra, Kafkas arısı gen kaynağının korunmasına yönelik izole bölge uygulamalarının güçlendirilmesi, damızlık ana arı üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi ve ulusal/uluslararası destek programlarından daha etkin faydalanılması konularında da önemli kararlar alındı. Gerçekleştirilen toplantı ile Ardahan ilinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturulmuş olup, alınan kararların ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde uygulanması hedefleniyor. - ARDAHAN

