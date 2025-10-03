Haberler

Ardahan'da Afet Konutları İnşaatında İnceleme

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof ilçesi Savaşır köyünde AFAD ve TOKİ iş birliğiyle devam eden afet konutları inşaatında incelemelerde bulundu. Proje, 2019'daki heyelan afeti sonrası hak sahiplerine yönelik olarak 13 konut ve 7 ahır inşaatını kapsamaktadır.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu ve AFAD İl Müdürü Selim Polat ile birlikte inşaat alanını ziyaret eden Vali Çiçek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Savaşır köyünde 2019 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi olan vatandaşlar için başlatılan projeyle, 13 konut ve 7 ahır inşa edilmekte. Brüt 128 m, 3+1 planlı olarak inşa edilen konutların 2026 yılı Haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
