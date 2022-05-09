Ardahan'da 13 Bin Yıllık Tohum Toprakla Buluştu

Ardahan Hanak Belediyesi'nin "Türkiye tarımsız, tarım kooperatifsiz olmaz" sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Kavılca Buğday Ekim Programı Hanak Belediyesi Konferans Salonu'nda panel ile başladı. Panelin ardından köy fırınında yapılan ekmeklerin tadına bakan katılımcılar daha sonra Ata tohumu olan Kavılca buğdayını toprakla buluşturdular.

Ardahan Hanak Belediyesi, Kavılca Buğdayı Ekim Programı düzenledi. Etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ATSO Başkanı Çetin Demirci, Hopa Belediye Başkanı Tamer Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçın, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hanak Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Arabacı, Susuz Belediye Başkanı Ozan Yentemur, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahın Çervatoğlu, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, CHP İlçe Başkanları, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.

ÖNCE PANEL SONRA EKİM

Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde Kavılca buğdayının önemini anlatan video gösterimi ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, "Her yıl düzenlediğimiz ve bu bölgede yaygınlaştırdığımız Kavılca buğdayı için bu yılda ekim gerçekleştireceğiz. Kavılca buğdayı Göbekli tepeden bu yana günümüze kadar gelen, 12-13 bin yıllık geçmişi olan ata dede tohumu. Kaybolmaya yüz tutmuştu. Biz Kars Kafkas Üniversitesi ve bölgede bulunan vakıflar ve derneklerle istişare içinde bulunarak çalışmamızı yürüttük ve ekimine başladık" dedi.

"300 KİLO İLE BAŞLADIK 50 TONA ULAŞTIK"

Büyükkaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2016 yılında Kavılca ekimine 300 kilo ile başlayarak 50 tona ulaştık. Kavılca buğdayını her yıl altı yedi köye dağıtarak bunun çoğalmasını sağladık. Buğdayımızın özelliği yüksek rakımda yetişen yaklaşık 2000 metre yüksek dağ kesiminde yetişiyor. Ayrıca verimi çok yüksek olup glüteni çok düşüktür. Bu nedenle son zamanlarda Covid-19 hastalığının ortaya çıkmasıyla natürel doğal ürünlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Milli ekonominin temeli tarımdır" diyerek bizde buradaki vatandaşlarımızı köylerimizi tekrardan tarıma teşvik ve çabası içerisindeyiz.

"HEM NATÜREL ÜRÜN ELDE EDECEK HEM DE EV EKONOMİSİNE KATKI SUNACAKLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün belediyeler, İstanbul'dan Ankara'ya, Mersin'den Hatay'a, Hatay'dan Fındıklı'ya oradan da Şavşat ve Susuz'a kadar bütün belediyeler bölgelerde seracılık, sebzecilik, tarım, tohum gübre, bölgelerin koşullarına göre çiftçiye destek veriyoruz. Her yıl köylerimizde çiftçimize bu tohumları vererek tarımın çoğalmasını sağlıyoruz. Hem natürel ve doğal ürünler elde edecekler hem de ev ekonomisine katkı sunacaklar. Bununla beraberde köydeki kadınlarımızın hem sosyalleşmesi hem de evlerinin ekonomisine bu elde etmiş oldukları Kavılca buğdayından ekmek yaparak ev ekonomisine büyük katkı sunacaklarına inanıyorum."

ATA TOHUMUNU EKTİLER

Panele konuşmacı olarak katılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Türkiye'de tarımın önemi; 22.23 ve 24. Dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ise tarım politikalarında sorun ve çözüm önerilerini anlattı. Yöresel peynir üreticisi İlhan Koçulu da panelde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kavılca Buğdayı Ekim Programına katkıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın'a Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir plaket verdi. CHP 22.23 ve 24. Dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'e ise CHP İl başkanı Yalçın Taştan ve Yöresel peynir üreticisi İlhan Koçulu'ya ise Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya plaket takdim etti. Köy fırınında yapılan ekmeklerin tadına bakan katılımcılar daha sonra Ata tohumu olan Kavılca buğdayını toprakla buluşturdular.