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Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak

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Alanya Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın, yaklaşık bir ay önce kaza yaptığı aracına ceza vermek için otomobili yaşadığı apartmana vinç tarzı bir mekanizmayla astı. Araç bir aydır asılı halde dururken, araç sahibi Aydın arabanın asılı olduğu iki katlı müstakil evinin bahçesini fileyle kapattı.

GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Aracın 2 yıl kesin kalacağını belirten Aydın, başka bir araba alıp onu kullandığını, kaza yapan aracını ise asılı halde kalacağını ifade etti. 32 yaşındaki aracına gelen satma tekliflerini geri çevirdiğini söyleyen Aydın, aracı asmakla iyi bir karar verdiğini belirtti.

"ARABAYI ASMAKLA İYİ BİR KARAR VERMİŞİM"

Arabayı astığı için çok mutlu olduğunu da dile getiren Aydın "Arabayı asalı 28 gün oldu. Ne çarşıya gidiyorum, buradayım, kafam çok rahat. İyi ki asmışım. İyi bir karar vermişim. 28 günde günlük 50 bin lira yerdim. Bir milyon 400 lira karım var. Cezası 2 yıl devam ediyor. O zaman bakacağım, 2 yıl garanti. Kesinlikle 2 yıl duracak. Başka araba aldım, ona bineceğim. Bu duracak, bu cezalı. Niye astın diyorlar. Araba sarhoş oluyor sağa sola çarpıyor dedim. Bazen birileri arıyor, satılık mı diyor. Satılık değil kardeşim diyorum. Bu arabaya 400 bin lira veriyorlar. Ben arabayı vermedim. Burada çalışıyor araba. Orada dursun bakalım. Çünkü beni yoldan çıkardı. Şu an çok mutluyum. Arabayı asmakla iyi bir karar vermişim. Arabayı astım ya, ikimiz de kurtulduk. O da rahat ben de rahatım" dedi.

İşte görenleri hayret içerisinde bırakan o görüntü;

Aracını evin duvarına asan adam: 'Cezası 2 yıl devam ediyor, o zaman bakacağım'

Aracını evin duvarına asan adam: 'Cezası 2 yıl devam ediyor, o zaman bakacağım'

Aracını evin duvarına asan adam: 'Cezası 2 yıl devam ediyor, o zaman bakacağım'

Aracını evin duvarına asan adam: 'Cezası 2 yıl devam ediyor, o zaman bakacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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