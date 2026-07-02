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Kaymakam İşçimen için veda programı düzenlendi

Kaymakam İşçimen için veda programı düzenlendi
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Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle düzenlenen veda programıyla uğurlandı. Programa kamu kurumları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan, Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, düzenlenen veda programı ile yeni görev yerine uğurlandı.

Kaymakam Özgür İşçimen için Araban ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen veda programına kamu kurumu kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerin muhtarları ile çok sayıda vatandaşların katıldı. Kaymakam İşçimen'in hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Görevi süresince ilçemizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı kendisine minnettar olduklarını belirten vatandaşlar, Kaymakam İşçimen'e yeni görev yeri olan Bingöl Vali Yardımcılığı görevi için tebriklerini ileterek, "Bingöl'deki yeni vazifesinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine üstün başarılar diliyoruz" şeklinde konuştular" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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