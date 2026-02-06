Haberler

Araban'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı

Araban'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların hayrına 450 ihtiyaç sahibi aileye et döner ve sıcak yemek ulaştırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların hayrına 450 ihtiyaç sahibi aileye et döner ve sıcak yemek ulaştırıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Sait Demirel Aşevi'nde, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların ruhu için adak kesildi. Kesilen adaklardan hazırlanan et dönerler, özenle pişirilerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şehit Sait Demirel Aşevi'nde titizlikle hazırlanan firik pilavı üzerine et döner ile birlikte üç çeşit sıcak yemeğin, öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan, yemek yapacak durumu olmayan toplam 450 aileye ulaştırıldığı belirtildi.

Yemeklerini evlerinin kapısında teslim alan Arabanlı vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen başta olmak üzere SYDV Müdürü Orhan Behçet ve aşevi personeline teşekkür ederek dua etti. Vatandaşlar ayrıca, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ise başsağlığı diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek