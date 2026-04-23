Araban'da 23 Nisan buruk kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle buruk bir atmosferde kutlandı.

Kutlama programı, Araban Kaymakamlığı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, 23 Nisan'ın millet iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Karayılan, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin, geleceğin onların omuzlarında yükseleceğine duyulan inancın bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Öğrencilere hitap eden Karayılan, kendilerine güvenmeleri, çok çalışmaları, araştırmaları ve hayal kurmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, "Hayalleri için emek veren bireyler yalnızca kendi hayatlarını değil, toplumun geleceğini de değiştirir" dedi.

Öğretmenlerin fedakarlık ve özveriyle geleceği inşa ettiğini dile getiren Karayılan, velilerin de çocukların eğitim sürecindeki en önemli destekçiler olduğunu söyledi.

Konuşmasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılara da değinen Karayılan, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, yaşanan acının derinden hissedildiğini ifade etti. Bu nedenle bayram coşkusunun tam anlamıyla yaşanamadığını belirtti.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçe protokolü, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
