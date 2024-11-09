Ara Tatilde Öğrencilerin Alışkanlıkları Devam Ettirilmeli

Eğitim Koçu Selver Yazıcı, ara tatilin yetişkinler için kısa olsa da çocuklar için uzun bir süreç olduğunu belirterek, günlük hayattaki alışkanlıkların bu süreçte de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri'de 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatilinde bin 124 okulda eğitim gören 315 bin 682 öğrenci ara tatile girdi. Ara tatilde ders tekrarı yapmanın önemli olduğunu söyleyen Selver Yazıcı, "Öğrencilerin ve velilerin dört gözle beklediği ara tatil geldi ve öğrenciler de yoğun bir yazılı haftasından çıktılar. Şimdi dinlenme zamanı kısa bir mola diyoruz ama 1 hafta aslına bakılırsa kısa bir süre değil. Bu 1 haftalık süreçte öğrencilerimiz tabii ki dinlenecekler ama bunun yanında okuma alışkanlıkları edinebilme adına kitap okuyabilirler. Bizim de dikkat etmemiz gereken bir şey var burada; ders tekrarı ve işlenilen konuların tekrarı yapılırsa okula tekrar döndüklerinde en azından hazır bulunmuşluklarını elde etmiş olurlar. O yüzden ders tekrarlarına önem vermemiz lazım. Günde 1-2 saat bile olsa biraz da ders çalışılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında ailece kitap da okunabilir. Tabii ki gezip sosyalleşme durumları da olabilir ama ailece etkinliklere de dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yazıcı, ara tatilde özellikle uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Burada en önemli şey; okul olmadığı zaman öğrenciler genel olarak geç uyanıyorlar. Geç uyanmaya da 1 hafta boyunca alışan öğrenci, okula başladığı ilk birkaç haftada uyku problemleri yaşayabiliyor. Erken uyanamama gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda da öğrencilerin geç yatmamasına, mümkün olduğu kadar erken uyanmasına ve en geç saat 9'da öğrencilerin uyanmış olmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal etkinlik açısından aileleriyle ve arkadaşlarıyla tabii ki zaman geçirecekler ama anlamlı sosyal etkinlikler edinmeleri, daha çok paylaşıma yönelik sosyal aktivitelere yönelik etkinlikler edinmelerini öneriyoruz. Bu anlamda da halk eğitim kursları gibi kurslara yoğunluk verebiliriz. Öğrencileri bu şekilde de destekleyebiliriz diye düşünüyorum. Öğrencilerin hazır bulunmuşluk seviyeleri ilk dönemin ikinci yarısında daha azalmış olarak dönüyorlar genelde. Bunu engelleyebilmek için tekraren öğrencilerin tekrar yapmaları, derslerine çalışmaları, yazılıları iyi geçtiyse dahi derslerini unutmamak adına günde 1 saat ders çalışmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alışkanlıklar devam ettirilmeli"

Öğrencilerin okul sürecindeki alışkanlıklarının ara tatilde de devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Yazıcı, "Öğrenciler okul ve ödev olmadığı zamanlarda genelde ellerine telefon, tablet ya da bilgisayarı alıp saatlerini o ekran karşısında geçirmeye yönelik çok fazla davranış gösteriyorlar. Bu ekran süremizi olabildiğince kısıtlamamız gerekiyor. Hiç almasınlar demiyorum, belki okul sürecinde kısıtlı öğrenciler vardır. Tabii ki yine ekrana maruz kalacaklar çünkü onları bu konuda koruyabilmemiz çok mümkün değil ama olabildiği kadar bunu aza indirmek, iletişimsel ve insani olarak ekran dışında arkadaşları ve ailesi ile sosyalleşmesini sağlamayı tavsiye ediyorum. Çünkü ekran, ister istemez çocukların beynini bir yerden sonra uyuşturmaya başlıyor. Bu süreçte fazla ekrana maruz kalan öğrenci, okula döndüğü zaman o ekranı bırakamama, devam etme durumu oluyor. O yüzden okuldaki alışkanlıkları ara tatilde de mümkün olduğu kadar devam ettirelim. Çünkü 1 haftalık süreç bizim için kısa gelebilir ama çocuklar için gerçekten uzun bir süreç ve çocukların da alışkanlıkları çok hızlı değiştiği için ekran süresine de olabildiğince az zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum" dedi. - KAYSERİ