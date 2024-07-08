Aplastik Anemi Hastası Ares Sağlığına Kavuştu

Yılda milyonda 2-4 kişiye tanısı konulan ciddi kan hastalığı aplastik anemiyle savaşıp, tedavi olabilmesi için 5 milyonu geçkin donörün tarandığı 10 yaşındaki Ares'ten güzel haber geldi. Ares uygun donör bulunamamasına rağmen anne ve babasından gerçekleştirilen yarı uyumlu iki nakili sonrası yüzde yüz uyum sağlanarak sağlığına kavuştu. Annesiyle birlikte sağlığını kutlayan Ares, kendisi gibi ciddi hastalıklarla savaşan çocuklara da, "Umudunuzu kaybetmeyin" mesajını verdi.

Antalya'nın Demre ilçesinde annesi Selen Çobanoğlu ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ares Çınar'ın, 5 yıl önce sağlık durumunda değişiklik gören ailesi, bu durumun teşhisi için birçok hastaneye başvurdu. 4 yıl boyunca yapılan araştırma ve testler sonucu Ares'e geçtiğimiz yıl aplastik anemi tanısı kondu. Hastalığın ciddi bir kan hastalığı olduğunu öğrenen anne Çobanoğlu'nun dünyası adeta başına yıkıldı. Tedavi için kök hücre nakli olması gerektiği bilgisine de ulaşan Çobanoğlu, Türkiye'nin tüm illerinde Kızılay aracılığıyla oğlu için uygun donör arayışına başladı. Kök hücre bankalarında şu ana kadar 5 milyonu geçkin tarama yapılsa da Ares'e uygun doku örneğine rastlanılamadı. Umudunu yitirmeyen anne, uygun donörün bulunması için gece gündüz demeden çaba sarf etmeye başladı.

Savaşı kazandı

Son olarak Ares'in ailesi İstanbul'daki özel bir hastanede anne ve babadan gerçekleştirilecek yarı uyumlu nakil kararı aldı. Son 6 ay içerisinde iki kez yarı uyumlu olmak üzere anne ve babadan nakil gerçekleştirildi ve bekleyiş başladı. Güzel haber ise fazla gecikmedi. İkinci nakil sonrası Ares' gerçekleştirilen kök hücre nakli yüzde yüz uyum sağladı. Sağlığına kavuşan Ares, kendisi gibi gece gündüz demeden savaşan annesiyle birlikte sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Yüzde yüz uyum"

Ares'in tedavi süreciyle ilgili bilgiler veren anne Selen Çobanoğlu, oğlu için düzenlenen kan bağış kampanyasında çok sayıda kök hücre donörü toplandığını ancak uygun donörün bulunamadığını söyledi. Bunun ardından son 6 ayda iki kez yarı uyumlu olarak anne ve babadan nakil gerçekleştirildiğini ve ikinci nakil sonrası sağlığına kavuştuğunu aktardı. Çobanoğlu, "Antalya'da başlayan tedavi sürecini, İstanbul'da devam ettirme kararı aldık ve buradaki özel bir hastanede alınan kök hücrelerin özel bir akıllı genetik ayıklama sistemiyle tedavisini yaptırdık. Bu sayede daha az kemoterapiye maruz kaldı. Bu süreçte anne ve babadan yarı uyumlu olmak üzere iki kez nakil oldu. İkinci nakil işlemi yüzde yüzde uyumlu olarak tuttu ve çok şükür sağlığına kavuştu" dedi.

Şuan evde özel bir karantina alanında beraber yaşıyoruz. Özel havalandırma sistemleri ve hijyen şartları ile ilaç protokollerine devam ediyoruz. İlk 1 yıl nakil sonrasında çok önemli. Şuanda ilk 90 gündeyiz. İyi gidiyor. Her şeyine dikkat ederek onu tüm enfeksiyonlardan korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Umudunuzu kaybetmeyin"

Ares'in hastalığı ya da benzer hastalıklarda olan çocukların ebeveynlerine de seslenen Çobanoğlu, Evlatlarınızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Onlar bizden çok daha güçlü ama sizin de onların yanında çok güçlü durmanız gerekiyor. Kolay bir süreç olmadı, bundan sonrası da kolay olmayacak elbet ama önemli olan onların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri. O yüzden umudunuzu asla kaybetmeyin. Çünkü onların hayalleri ve umutları öyle büyük ki, sizi de hayata bağlamaya yetiyor" dedi.

Tedavisinde yer alan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Ares ise, kendisi gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklara bir mesaj yolladı. Ares, "Siz de benim gibi hastalıkla mücadele ediyorsanız, lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çocuklar, siz de hastalandığınızda yaşama sevincinizi kaybetmeyin ve yaşama tutunun. Ben artık tamamen iyileştim ve sağlıklıyım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA