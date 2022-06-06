Antalyalı Tabut Ustası: Kapıdan İçeri 'İş Var Mı' Diye Soran Bir Kişi Bile Girmiyor - Haberler

Antalyalı tabut ustası Ayhan İnce, her din ve mezhepten müşterileri için Avrupa standartlarında ürettiği tabutlarla dünyanın dört bir yanından gelen talepleri karşılıyor. Yetiştirecek çırak bulamadığını belirten İnce, "Kapıdan içeri 'iş var mı' diye soran bir kişi bile girmiyor" dedi. İnce, "İstenmeyen bir durum ama hayatın gerçeği de bu. Biz de işimizi hakkıyla ve severek yaptığımız için tüm müşterilerimizle helalleşerek ayrılıyoruz" diye konuştu.

Tabutçuluk mesleğinin Antalya'daki son temsilcisi olan 48 yaşındaki Ayhan İnce, Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde 18 yıldır tabut üretiyor. Marangoz atölyesinde çalışırken gelen bir teklif üzerine bu işe girdiğini söyleyen İnce, her din ve mezhepten müşterileri için Avrupa standartlarında tabut üretiyor. Bilgisayarlı saç kesim tezgahından dini ahşap motiflere kadar bir tabut için gereken her donanıma sahip atölyesinde dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri karşılayan İnce, "Ben hiç işsiz kalmadım, parasız kalmadım" dedi.

" KAPIDAN İÇERİ 'İŞ VAR MI' DİYE SORAN BİR KİŞİ BİLE GİRMİYOR"

Cenaze nakillerinde çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Ayhan İnce, aksi durumda ilgili firmaların çok ciddi tazminatlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu yüzden işini hassasiyetle yaptığını vurgulayan İnce, tasarım ve çizimlerini kendisinin yapıp ürettiği tabutlarda dünyada aranan bir usta haline geldiğini söyledi. Mesleğinin kendisi ile birlikte yok olup gitmesine gönlünün razı olmadığını kaydeden İnce, yetiştirecek çırak bulamamaktan yakındı.

5 bin lira ücretle derhal iş başı yaptıracağı elemanlara ihtiyaç duyduğunu, yetenekli elemanların birkaç yıl sonra ise makine başına geçtiğinde maaşlarının 9-10 bin olacağını söyleyen Ayhan İnce, "Buna rağmen kapıdan içeri 'iş var mı' diye soran bir kişi bile girmiyor" diye konuştu.

"KONGO'DAN BİLE ÖZEL UÇAKLA İLE TABUTLARINI TESLİM ALMAYA GELEN MÜŞTERİM OLDU"

İnce, "Müşteriler ile üzücü bir atmosferde buluşmamıza rağmen olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hatta Afrika Kongo'dan bile özel uçakla ile tabutlarını teslim almaya gelen müşterim oldu. Bunun gibi özellikleri olan bir tabutu Antalya'da bir sanayi sitesinde üretmekten de kendim ve ekibim adına gurur duyuyorum" dedi.

Cenaze törenlerinden sonra kendisine sıklıkla mail yolu ile teşekkür edildiğini belirten İnce, "İstenmeyen bir durum ama hayatın gerçeği de bu. Biz de işimizi hakkıyla ve severek yaptığımız için tüm müşterilerimizle helalleşerek ayrılıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel