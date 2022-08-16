Antalya yerel haberi... Kumluca Belediyesi, Sahip Çıktığı Leyleği Doğaya Bıraktı

Antalya haberler: Antalya Kumluca'da vatandaşlar tarafından bitkin ve hasta halde bulunan yavru leylek, yapılan ihbar üzerine Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince koruma altına alınarak, Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Yaralı yavru, görevli ekiplerin özenli bakımı sonucunda sağlığına kavuşarak Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği ekipleri tarafından doğaya salındı.

Antalya Kumluca'da vatandaşlar tarafından bitkin ve hasta halde bulunan yavru leylek, yapılan ihbar üzerine Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince koruma altına alınarak, Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Yaralı yavru, görevli ekiplerin özenli bakımı sonucunda sağlığına kavuşarak Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği ekipleri tarafından doğaya salındı.

Kumluca merkezde bitkin ve yaralı halde yavru bir leylek bulan vatandaşlar, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun talimatıyla koruma altına alınan yavru leylek, Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ne, geçici yuvasına götürüldü. 29 Temmuz'da teslim alınan leylek, yaklaşık 2 hafta süren özenli bir bakım ve besleme ile sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan yavru leylek, Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, "Duyarlı vatandaşlar tarafından hasta olduğu bildirilen leyleğimiz Kumluca Belediyemize ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada ön bakımları ve tedavisi yapıldıktan sonra bakım ve beslenmesine devam edilmek üzere Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ne geçici yuvalarına götürüldü. Balık ve su ürünleri ile beslenen leyleğimizi Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği'ne teslim ediyoruz. Böylece doğal yaşam alanlarına kavuşturulmuş olacak" dedi.

Eski sağlığına kavuşan yavru leylek, ekipler tarafından doğaya salınarak özgürlüğe kanat çırptı.