Antalya Valisi Hulusi Şahin, Moskova'daki terör saldırısı münasebetiyle Rusya Antalya Başkonsolosu'na taziye ziyaretinde bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonu saldırısı münasebetiyle Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'e taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Hulusi Şahin, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek ile birlikte Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısı münasebetiyle Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'e taziye ziyaretinde bulundu.

Başkonsolosluk taziye defterini imzalayan Vali Şahin, Rus halkına ve Rusya Hükümeti adına Başkonsolos Vetrik'e masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetlediğini ifade ederek, Türk milleti olarak yaşadıkları derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. - ANTALYA