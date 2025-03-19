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Antalya'nın Kaş İlçesinde Yoğun Kar Yağışı Başladı

Antalya'nın Kaş İlçesinde Yoğun Kar Yağışı Başladı
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Antalya'nın Kaş ilçesinin yayla mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Gömbe, Sütleğen gibi mahallelerde etkisini gösteriyor. Mahalle sakinleri, bu güzel yağışın yazın kuraklıklara karşı faydalı olduğunu belirtiyor. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinin yayla mahallelerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinin yanı sıra sabah saatlerinden itibaren yayla mahallelerinde de etkisini gösteriyor. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe, Sütleğen ve yaklaşık 10 mahallede yoğun kar yağışı görülüyor. Mahalle sakinlerinden Tevfik Nalbant, "Çok güzel bir kar yağışı başladı. Kışın böyle yağmamıştı. Yazın kuraklıklara karşı güzel bir yağış oldu." dedi. Ekipler ise yolların kapanmaması için çalışmalara başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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