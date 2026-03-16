Kaş'a modern hükümet konağı

Kaş ilçesinde tamamlanan yeni hükümet konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. AK Parti Milletvekili Atay Uslu, binanın özgün mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla ilçedeki kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacağını belirtti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası hizmete girdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu. Ziyarette Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin ve teşkilat üyeleri de hazır bulundu. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Milletvekili Uslu, "Özgün mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hem hükümet konağı, hem Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek Selçuklu mimarisi ile inşa edillen 5 bin 300 metrekare geniş kullanım alanına sahip binada ilçedeki kamu kurumlarını tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha konforlu bir hizmet ortamı sunacak" dedi. - ANTALYA

