Antalya İl Müftülüğüne Aydın Yığman Atandı

Antalya İl Müftülüğüne Aydın Yığman Atandı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Müftülüğüne Aydın Yığman atanırken, mevcut müftü Nazif Fethi Yalçınkaya Mersin İl Müftülüğüne atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Antalya İl Müftülüğüne Aydın Yığman getirildi. Mevcut Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ise Mersin İl Müftülüğüne atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda yapılan atama, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda bazı illerin müftüleri değişti. Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın yerine Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman getirildi. Yalçınkaya da Mersin İl Müftüsü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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