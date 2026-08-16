SunExpress KKTC uçuşunda gecikme ve bagaj krizi

Antalya Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılması planlanan SunExpress'in XQ300 sefer sayılı uçuşunda yolcuların, saatler süren gecikme ve bagaj belirsizliği nedeniyle mağduriyet yaşadığı ileri sürüldü.

İddialara göre, dün sabah saat 08.30'te Antalya Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na gerçekleştirilmesi planlanan SunExpress'in XQ300 sefer sayılı uçuşunda yolcular uzun süre bekletildi. Bekleyişin ardından yolculara uçuşun saat 13.00'te gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Uçakta bekleyen bazı yolcular ise bagajlarının uçağa yüklenmediğini, valizleri yükleme aracında camdan görmeleri üzerine fark etti. Durumu kabin amirine soran yolculara, bagajların bir sonraki gün sabah saatlerinde gönderileceğinin söylendiği iddia edildi. Yaşanan belirsizlik özellikle içerisinde acil ihtiyaçları bulunan yolcuların tepkisine neden oldu.

Uçuşta çok sayıda aile ve çocuğun da bulunduğu belirtilirken, saatler süren gecikme yolcuların tepkisine neden oldu. Tepkilerin artması üzerine bazı yolcular, valizlerinde bulunan acil ihtiyaçlarını almak amacıyla uçaktan indi. Yaşanan işlemlerin ardından uçak, saat 14.35'te kalan yolcularla birlikte Ercan Havalimanı'na hareket etti. Uçakta kalan yolculara ise bagajların gönderileceği ve valizlerini ertesi gün alabilecekleri yönünde bilgi verildiği öne sürüldü.

"İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz"

Uçakta bulunan bir yolcu yaşanan mağduriyeti şöyle anlattı:

"Normalde uçuşumuz saat 08.30'daydı. Şu anda saat 13.00. KKTC'de rezervasyonumuz vardı, hepsi çok sıkıntıya girdi. Bagajlarımız uçağa alınmadı. Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Biz kendimiz valizlerin alınmadığını gördük. Sorduğumuzda, 'Evet, o valizler sizin. Valizleriniz bir sonraki iş gününde adresinize kargolanacak' denildi. Çocuklar, bebekler ve bebek arabaları var. Valizlerde kıyafetlerimiz ve ilaçlarımız var. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı