Antalya Havalimanı'na Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi Yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na kazandırılacak 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok hakkında bilgi verdi. Modern havacılığın ihtiyaçlarını karşılayacak olan yapı, hem operasyonel kapasiteyi artıracak hem de Antalya'nın simgelerinden biri olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na kazandırılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılması planlanan kulenin 77 metre yüksekliğinde olacağını belirten Bakan Uraloğlu, 14 katlı yapının; operasyon, gözlem ve destek katlarıyla modern havacılığın ihtiyaçlarına cevap vereceğini açıklayarak, "Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

"Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak"

Yapılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Uraloğlu, yapılacak alanlar sayesinde mekansal bütünlük sağlanacağını da belirterek, "Yapı kompleksi; hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak. Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek. Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
