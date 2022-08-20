Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kaş Yayla Şenliği

Edinilen Antalya haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ta yayla şenliği düzenledi. Gömbe Yaylası’nda düzenlenen konserde Türk Halk Müziği’nin usta ismi Belkıs Akkale türküleriyle şenliğe renk kattı. Geceye katılan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, “Oy veren, vermeyen herkesin emrinde olacağımı söyledim. Öyle de yapmaya çalışıyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ta yayla şenliği düzenledi. Gömbe Yaylası'nda düzenlenen konserde Türk Halk Müziği'nin usta ismi Belkıs Akkale türküleriyle şenliğe renk kattı. Geceye katılan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, "Oy veren, vermeyen herkesin emrinde olacağımı söyledim. Öyle de yapmaya çalışıyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yörük kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kaş'ta düzenlenen yayla şenlikleri yörük göçü ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Her ilçe ziyaretinde kadın muhtarlara pozitif ayrımcılık yapan Başkan Muhittin Böcek yörük göçünün ardından Yayla Kılınçlı Mahallesi Muhtarı Yasemin Kocaer'in evine misafir oldu.

İLK KONSER GÖMBE'DE

Kaş Yayla Şenlikleri'nin ilk gününde Gömbe Yaylası'nda düzenlenen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"HEM YÖRÜK KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK HEM DE YAYLALARIMIZI NEŞELENDİRMEK İÇİN ŞENLİKLER DÜZENLİYORUZ"

Başkan Muhittin Böcek yaz aylarında Antalya yaylalarında yoğunluk yaşandığını belirterek, "Hem yörük kültürümüzü yaşatmak hem de yaylalarımızı neşelendirmek için şenlikler düzenliyoruz. Bugün de Gömbe'de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şenlikler hem kültürümüzü yaşatmamıza vesile oluyor hem de birlik ve beraberliğimize katkı sunuyor. Bizleri yalnız bırakmayan sanatçılarımıza, Belkıs Akkale ablamıza ve siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BELKIS AKKALE KONSER VERDİ

Birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı şenlikte Erol Solakoğlu, Niyazi Güngör, Merve Kalay, Egemen Balhan ve Emre Dayıoğlu şenliğe katılanları eğlendirdi. Gecenin devamında ise Türk Halk Müziği'nin usta ismi Belkıs Akkale hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Başkan Muhittin Böcek usta sanatçıya gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti.