Antalya haberi: Muratpaşa Belediyesi, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Muratpaşa Belediyesi, 40 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallesi Güzeloba'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da sekiz yılda yaklaşık 400 kilometrelik cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftaya 2191 Sokak'tan başladı.

Muratpaşa Belediyesi, cadde ve sokak yenileme çalışmalarına bir proje olarak 2014'te başladı. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda eski asfaltın tamamen kazınarak yapıldığı yenileme çalışmalarının ilk yılında 48 bin ton asfalt kullandı. 2015'te bu rakam 88 bin 900 tona çıktı. 2016'da Muratpaşa Belediyesi Döşemealtı'nda kendi asfalt üretim tesisini kurdu. Tesisin faaliyete geçtiği yıl, 116 bin 14 ton asfalt yenileme projelerinde kullanıldı. 2017'de serimi yapılan asfalt 181 bin 394 ton oldu. 2018'de ise kullanılan asfalt 184 bin 524 tona yükselirken 2019'da 133 bin 943 ton asfalt serimi yapıldı. 2020 yılının Mart ayında başlayan Covid-19 pandemisine rağmen 95 bin 397 ton asfalt kullanılarak çalışmalar devam etti. 2021'de ise yenileme çalışmalarında 68 bin 359 ton asfalt kullanıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, maliyetlerde yaşanan artış göz önüne alındığında tam zamanında doğru bir yatırımı Muratpaşa'da etap etap geçirdiklerini söyledi. Uysal, "Kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik" dedi.