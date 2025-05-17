Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Yeni Bölge İdare Mahkemeleri Kuruluyor

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Yeni Bölge İdare Mahkemeleri Kuruluyor
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulacak. Bu adım, yargılamaların süresinin kısaltılması ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi amacı taşıyor.

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi ve Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi'nin kurulması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi kurulacak. Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi ise Antalya, Burdur ve Isparta olacak. Ayrıca Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 8 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu kurulacak.

Karar ile birlikte Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş illeri olacak. Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinde Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 11 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu kurulacak.

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat olacak belirlenecek. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 5 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu kurulacak. Ayrıca karar ile birlikte, Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi kurulacak.

Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9'dan 12'ye yükseldi

Karar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bölge İdare Mahkemesi sayısının 12'ye yükseldiğini vurgulayarak, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesi'nin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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