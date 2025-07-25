Antalya'daki Yangınlara Hızlı Müdahale

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Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz ve 186 personelle müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya/Aksu ve Muratpaşa'da meydana gelen yangına 8 helikopter, 32 arasöz, 2 iş makinesi ve 186 personelimizle müdahale ediyoruz. Yangınları bir an önce kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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