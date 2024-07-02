Antalya'da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Kameralara Yansıdı

Antalya'da uyuşturucu etkisindeki madde bağımlısı bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Gözlerini dahi açmakta zorlanan genç, maddeye neden başladığı sorusuna ise sadece 'arkadaşlarım' diyebildi.

Antalya'da madde bağımlılarının en yoğun olduğu noktaların başında gelen Zeytinköy'de çekilen görüntülerde, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu halini kullanan bir gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen gencin durumu uyuşturucunun verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Bir süre kaldırım kenarında oturan genç, bir süre sonra kendinden geçti.

"Arkadaşları başlatmış"

Uzun süre kaldırım üzerinde hareketsiz ve kendinden geçmiş vaziyette yatan genç, bir süre sonra kendisine gelerek çevredekilerden sigara istedi. Uyuşturucuya nasıl başladığı sorulan genç "Arkadaşlarım" şeklinde cevap verdi. Aldığı sigaranın içerisine A4 maddesini koyan genç, sigaranın etkisiyle tekrar kendinden geçti. - ANTALYA