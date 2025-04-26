Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için anlamlı buluşma

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz kanlarını bu topraklar için akıttılar. Onlar her zaman kalbimizde yer alacak. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bizim ailemizin bir parçasıdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bıraktıkları tüm değerleri sahiplenmek en önemli sorumluluğumuzdur. Bu etkinlik de adeta bir aile meclisi niteliğindedir. İnşallah daha nice günlerde bir araya geleceğiz ve çocuklarımızı bu ülkenin şanlı, şerefli ve değerli bireyleri olarak yetiştireceğiz. Gelecek bizimdir, ebed müddet bizimdir. Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.

Döşemealtı ilçesi Karaman piknik alanında gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 3 Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yurdakul ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. - ANTALYA