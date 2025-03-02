Antalya'da Ramazan'da Pide Dağıtımıyla Dayanışma Ruhunu Yaşatıyorlar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşcan Mahallesi'nde, Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan pide, 13 yıldır mahalle muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Mahalle Muhtarı Halil Ay, gizli bir hayırseverin desteğiyle gerçekleştirilen bu yardım kampanyasında günlük 600-650 arası pide dağıtıldığını belirtti.

Mahalle sakinlerinin yanı sıra yaklaşık 16-17 farklı mahalleden vatandaşın da yararlandığı bu gelenek, iftar saatine yaklaşık iki saat kala muhtarlık binası önünde gerçekleştiriliyor. Uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, sıcak pidelerini alarak evlerine dönüyor.

"Amaç, yalnızca pide dağıtmak değil, birleştirmek"

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, bu yardım kampanyasının asıl amacının vatandaşlar arasında dayanışmayı artırmak ve toplumu bir araya getirmek olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim isteğimiz vatandaşlarımızla birleşmek, bir aile gibi olmak. Bu bizim kültürümüzde var; yardımlaşmak, dayanışma göstermek. Burada insanlar birbirleriyle tanışıyor, dertlerini paylaşıyor, komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor. Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde paylaşmayı ve dayanışmayı canlı tutmaya çalışıyoruz."

Ay, vatandaşların bu yardım sayesinde bir nebze olsun rahatlık bulduğunu belirterek, "Hemen hemen 16-17 mahalleden gelip pide alan var. Bunu büyük zevkle dağıtıyoruz. Çünkü her vatandaşımızın gerçekten ihtiyacı var. Pide deyip geçmeyin, iki pide şu an da 40 lira. Vatandaşlarımıza küçük de olsa yardımımız dokunabiliyorsa ne mutlu bize" dedi.

Yaşlı ve yatalak vatandaşlara evlerine hizmet

Muhtarlık tarafından sadece pide dağıtımı yapılmadığını belirten Ay, Ramazan boyunca yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlara da yemek servisi yapıldığını aktardı. Ay, "Mahallemizde yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle yatalak ve hareket edemeyen yaşlılara her gün iftarlık yemeklerini ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden muhtara teşekkür

70 yıldır Haşim İşcan Mahallesi'nde yaşayan Kahraman Hayta, muhtar Halil Ay'ın mahallede yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir muhtar Antalya'da çıkmaz. Her şeyiyle dört dörtlük bir adam. Yoksulların evine kadar gidiyor, yemeklerini ulaştırıyor. Her Ramazan pide dağıtımını büyük bir özenle sürdürüyor" dedi.

Başka bir mahallede yaşayan bir vatandaş ise "Bizim mahallemiz farklı ama biz buraya geliyoruz. Halil Bey'in samimiyeti, saygısı ve çalışkanlığı bizi buraya çekiyor. Allah razı olsun, herkesin hayır duasını alıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA