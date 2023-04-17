Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

ANTALYA - Antalya'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde tarihi Muratpaşa Camii'ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayanlar ise avluda namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar iftarlarını açtıktan sonra Muratpaşa Camii'ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dua etti. Vaazla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti. Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi. Erkekler kadar kadınların da camiye akın ettiği ve avluda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Avlunun da dolmasının ardından vatandaşlar ağaçların arasında namazlarını kılıp dua etti. Caminin dışında ise hayırseverler tarafından lokma dağıtım araçlarından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Emekli Ali Mumcu, "Ölmüşlerimizin ruhu için lokma dağıtıyoruz. Elimizden gelen duayı ediyoruz. Camimiz her zaman için kalabalık oluyor. İslamiyet'i yaşamaya ihtiyacımız var. Biz inadına yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

Ferdi Bozan ise, "Orucumuzu açtık, hemen camiye geldik. Namazımızı kıldık, duamızı ettik. Bugün maşallah camimiz çok kalabalık. Bugün Kadir Gecesi, bin geceden hayırlı olduğu için herkes burada" dedi.

Oğluyla camiye gelen Ferit Ağbay, "Ülkemiz çok zor süreçten geçiyor. Allah yardımcımız olsun. İnşallah başka kötü günlerimiz olmaz. Güzel bir bayram geçirelim. Muratpaşa Camii sürekli geldiğimiz bir cami, hep kalabalık olur. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun, hayırlı kandiller" diye konuştu.