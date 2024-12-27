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Antalya'da Hırsız Nostalji Tutkunu Adamın Flaş Belleğini Çaldı

Antalya'da Hırsız Nostalji Tutkunu Adamın Flaş Belleğini Çaldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, nostalji tutkunu Yücel Kır'ın minibüsünden 'Atla Gel Şaban' filmindeki 'Şiki Şiki Baba' şarkısının bulunduğu flaş bellek çalındı. Hırsıza seslenen Kır, 'En azından USB'yi getir, içinde Şiki Şiki Baba var' dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsız, nostalji tutkunu adamın minibüsünden teybini ve içinde 'Atla Gel Şaban' filmindeki minibüs sahnesinde çalan 'Şiki Şiki Baba' adlı şarkının bulunduğu flaş belleği çaldı. Hırsıza seslenen minibüs sahibi, "En azından USB'yi getir, içinde Şiki Şiki Baba var" dedi.

Hırsızlık olayı Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Nostalji tutkunu Yücel Kır'ın eski tip minibüsünden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, teyp ve içinde 'Atla Gel Şaban' filmindeki minibüs sahnesinde çalan 'Şiki Şiki Baba' adlı şarkının bulunduğu flaş belleği alıp ortadan kayboldu. Sabah aracına binen Kır, teybin yerinde olmadığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatırken, Kır, hırsıza tepki gösterdi.

"Flaş belleği getirsin, onda Şiki Şiki Baba var"

Nostalji tutkunu olduğunu ve minibüsünü sırf bu yüzden aldığını belirten Yücel Kır, "Bu arabayı alma sebebim, Şiki Şiki Baba'dan kaynaklı. Sırf o şarkının hastası olduğum için bu arabayı almıştım. Şimdi o şarkıyı dinleyemeyeceğim. Nostaljiyi seviyorum" dedi.

Hırsıza da seslenen Kır, "Ona selam söylüyorum. En azından flaş belleği getirsin, onda Şiki Şiki Baba var. Benim hastalığım bu" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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