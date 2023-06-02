Antalya'da 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı' Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye'nin beş büyük hayvanat bahçesi yetkilisinin katılımıyla 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı' düzenlendi. Hayvanat bahçelerinin yaban hayatına katkıları, proje ve çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye'nin beş büyük hayvanat bahçesi yetkilisinin katılımıyla 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı' düzenlendi. Hayvanat bahçelerinin yaban hayatına katkıları, proje ve çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Türkiye'de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Bursa Hayvanat Bahçesi, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, İzmir Doğal Yaşama Parkı ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, gazeteciler Yalçın Bayer ve Meliha Okur, hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının idari ve teknik personeli katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, şunları kaydetti:

"Doğal yaşam parkları, kentlerin gürültülü havasından uzak, sakinliğin ve huzurun yaşandığı alanlardır. Buralar, doğal hayatın nesli tükenmekte olan türlerin bakıldıkları ve doğaya yeniden kazandırıldıkları merkezlerdir. Hayvanat bahçeleri, bilimsel kurallar ve doğa koruma ilkeleri çerçevesinde işletilmeli, yalnızca teşhir amaçlı mekanlar haline getirilmemeli. Buraların çocuklarımız için bir eğitim merkezi haline dönüştürülmesi de önemlidir."

Gazeteci Meliha Okur da toplantıyı önemsediğini belirterek şöyle konuştu:

"Doğayı, hayvanları ve bitkileri çok seviyorum. Antalya'da olmaktan, bu toplantıya katılmaktan da çok mutluyum. Türkiye'de bir ilk olan toplantı, inanıyorum ki ilerleyen günlerde örnek olarak gösterilecektir. Çünkü bu toplantıdan çıkacak sonuçlar önemlidir. Kendimizi sevmenin yolu, doğadaki tüm canlılara, hayvanlara, ağaçlara sarılmaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin düzenlediği bu toplantı için çok teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmaların ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Erdi Suna ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Hayvan Yönetimi Müdürü Ezgi Can Vatansever, yürüttükleri faaliyetler hakkında sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi.