Antalya'da sahile akın eden vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Antalya'da sahile akın eden vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Güncelleme:
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşin çıkmasıyla vatandaşlar sahillere akın etti. Balık tutmaya ve ailecek vakit geçirmeye yönelik yoğun ilgi gözlendi.

Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğuk havaya teslim olurken Antalya'da yüzünü gösteren güneşin ardından vatandaşlar sahile akın etti. Manavgat ilçesinde Sorgun-Boğaz mevkiine akın eden vatandaşların büyük bölümü balık tutmayı tercih ederken, ailecek gelenler güneşin tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamazken, Manavgat'ta 8-10 derecelerde seyreden hava sıcaklığı ve yüzünü gösteren güneşin ardından vatandaşlar sahillere akın etti. Manavgat'ta ocak ayında sıcak havayı fırsat bilerek Sorgun Boğaz-Mendirek Sahili'ne akın eden vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Sahil boyunca yüzlerce metrelik alanda balık avlayan vatandaşlar adeta bir zincir oluştururken, piknik masalarında yer bulanlar ailecek güzel bir gün geçirme şansını yakaladı. - ANTALYA

