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Antalya'da Genç Falezlerden 15 Metre Yükseklikten Denize Atlarken Kameraya Yansıdı

Antalya'da Genç Falezlerden 15 Metre Yükseklikten Denize Atlarken Kameraya Yansıdı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir genç, falezlerin üzerindeki kayalıklardan tehlikeli bir şekilde ilerleyerek 15 metre yüksekten denize atladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da falezlerin üzerindeki sivri kayalıklarda tehlikeli bir şekilde ilerleyen genç, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize atladı. Gencin o anları ve atlayışı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bulunan falezlerde meydana geldi. Sıcak havayı fırsat bilen bir genç, sahilde yüzdükten sonra falezlerin bulunduğu kayalık alana doğru ilerledi. Genç, önce falezlere tırmandı, ardından sivri kayalıklardan aşağı doğru atlayabileceği mesafeye kadar inmeye devam etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten denize atlayan genç yürekleri ağza getirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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