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Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazında cami dolunca cemaat dışarıda saf tuttu

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Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazında cami dolunca cemaat dışarıda saf tuttu Haber Videosunu İzle
Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazında cami dolunca cemaat dışarıda saf tuttu
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Antalya EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde COP31 kapsamında cuma namazı yoğun katılımla kılındı. Cami dolunca dışarıda ceket, naylon ve karton üzerinde namaz kılındı; namaza Bakan Murat Kurum da katıldı.

Antalya EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı yoğun katılımla kılındı. Hutbenin Türkçe ve İngilizce olarak verildiği namazda caminin dolması üzerine bazı vatandaşlar dışarıya serdikleri ceketleri, paltoları, naylon, kartonlar üzerinde avlu ve çim alanda namazlarını kıldılar. Cuma namazına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu namazda cami kısa sürede dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar cami dışında saf tuttu. Bazı vatandaşlar namaz kılabilmek için çimlerin üzerine naylon ve karton serdi.

ENGELLİ VATANDAŞLAR ÖN SAFLARDA

Namaza engelli vatandaşlar da katılırken, ön saflarda yer aldığı görüldü. İşitme engelli vatandaşların hutbeyi takip edebilmesi için işaret dili tercümanı da görev yaptı. İmam, hutbeyi Türkçe ve İngilizce olarak verdi. Namaza yabancı turistlerin de katıldığı görüldü. Namazın ardından vatandaşlara lokum ve su ikram edildi.

Cuma namazında İmam hutbesinde dijitalleşmeye değindi. Hutbede, "Dijitalleşmede değişimler ve gelişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi,dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır" dedi.

Cuma namazına katılan Ali Uygun "Oldukça güzel, göze hoş gelen, ibadet için uygun olduğunu düşünüyorum. Dış mekan da aynı şekilde. Allah kabul eylesin inşallah. Katılım oldukça yoğun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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